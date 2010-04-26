Условия соглашения о ЗСТ с ЕАСТ непонятны бизнесу

Украинский бизнес не ознакомлен с возможными параметрами соглашения о создании зоны свободной торговли со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а отсутствие консультаций с представителями реального сектора экономики может привести к потерям Украины при заключении соответствующего соглашения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УКАБ, это отмечают эксперты ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), комментируя процесс международной экономической интеграции Украины.

В УКАБ отметили, что страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) не являются основными торговыми партнерами Украины, однако заключение соглашения на условиях, которые невыгодны украинскому бизнесу, может стать очередным прецедентом уступок, которые ослабляют конкурентоспособность национальной экономики.

"Достижения никогда не прячут, поэтому нас очень смущает засекреченный характер переговорного процесса о создании зоны свободной торговли с ЕАСТ", - подчеркивает руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА. По его словам, мотивами для заключения такого рода соглашений, как правило, являются общие институциональные преимущества, такие как повышение привлекательности производства в Украине при условии свободной торговли. "Но когда "свободная торговля" сводится к тому, что мы открываем свои рынки, а нам предлагают символические уступки, результат будет прямо противоположным", - добавляет эксперт.

Несмотря на существенные непрогнозируемые риски, УКАБ обратилась с письмами к Министерству экономики и Министерству аграрной политики Украины с просьбой учесть позицию отечественных товаропроизводителей в ходе переговорного процесса.