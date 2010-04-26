Высший хозсуд отменил изъятие у виноделов земли

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, узаконивших изъятие четырех гектаров земли в Крыму у государственного винодельческого предприятия «Ливадия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Кассационная инстанция подтвердила доводы прокуратуры о том, что Алупкинский городской совет, прекращая право пользования земельным участком винодельческому предприятию, вышел за пределы своих полномочий. По закону органы местной власти не могут распоряжаться землями государственной собственности», - говорится в пресс-релизе надзорного органа.

Как сообщалось, в этом году по кассационным представлениям прокуратуры отменены решения о прекращении права собственности предприятия «Ливадия» на участки в Ялте и Кореизе площадью 1,5 и 8,95 га.

Госпредприятие входит в состав национального производственно-аграрного объединения «Массандра».