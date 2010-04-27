На Винничине 101 с/х нуждается в кредитных ресурсах
20:54, 27 апреля 2010Агро
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Сообщает ОГА
В Винницкой области 101 сельское хозяйство нуждаются в кредитных ресурсах.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики, по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой облгосадминистрации.
Сообщается, что сельскохозяйственные предприятия области имеют в свободном доступе 1 млрд. 200 млн. грн. оборотных средств. При этом только 122 млн. грн. из указанного объема средств хозяйства привлекли в виде кредитов для реализации деятельности. Кредиты привлечены, в основном, для переоснащения производства и обновления механизированной техники.
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