В Черкассах построят оптовый рынок для сельхозпроизводителей

В Черкасской области построят оптовый товарный рынок для сельхозпроизводителей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава союза сельскохозяйственных товаропроизводителей Черкасской области Григорий ГРУШОВЕНКО.

По его словам, сейчас идет разработка построек оптового рынка в областном центре. Под его строительство городская власть уже выделила место - 9 га на улице Оборонной, возле бывшего танкового полигона. Он заметил, что подобный рынок уже работает в Киевской области.

Рынок будет выполнен по последнему слову техники, и будет оборудован всеми необходимыми аппаратами холодильными установками, лабораториями, убойным цехом и т.п.