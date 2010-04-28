В Черкассах построят оптовый рынок для сельхозпроизводителей
10:40, 28 апреля 2010Агро
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Сейчас идет разработка
В Черкасской области построят оптовый товарный рынок для сельхозпроизводителей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава союза сельскохозяйственных товаропроизводителей Черкасской области Григорий ГРУШОВЕНКО.
По его словам, сейчас идет разработка построек оптового рынка в областном центре. Под его строительство городская власть уже выделила место - 9 га на улице Оборонной, возле бывшего танкового полигона. Он заметил, что подобный рынок уже работает в Киевской области.
Рынок будет выполнен по последнему слову техники, и будет оборудован всеми необходимыми аппаратами холодильными установками, лабораториями, убойным цехом и т.п.
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