В Крыму выросло сельхозпроизводство

В январе-марте 2010 г. в Крыму в отрасли сельского хозяйства общие объемы производства по сравнению с январем-мартом 2009 г. увеличились на 3,8%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях Крыма объем сельхозпроизводства вырос на 6,9%, в хозяйствах населения - на 0,7%.

В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство мяса на 5,5%, яиц - на 18,0%, однако сократили объемы производства молока на 6,0%. В хозяйствах населения увеличилось производство мяса на 2,2%, яиц - на 2,7%, производство молока сократилось на 2,7%.

В сельскохозяйственных предприятиях среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле крупного рогатого скота в январе-марте текущего года составили 563 г (в аналогичном периоде 2009 г. - 637 г), свиней - 412 г (387 г). Надой молока от одной коровы (в расчете на среднее поголовье коров) в январе-марте 2010 г. по сравнению с январем-мартом прошлого года уменьшился на 68 кг (на 7,1%), до 885 кг. Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 2 шт. и составила 72 яйца.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2010 г. в Крыму общие объемы производства сельскохозяйственной продукции против января-февраля 2009г. увеличились на 4,0%.