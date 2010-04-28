Повышение табачного акциза поддержат и коалиция, и оппозиция

Предложение Кабинета министров Украины повысить акциз на табачные изделия найдет поддержку в стенах парламента, считает консультант экспертного совета межфракционного объединения „За духовность, нравственность и здоровье Украины” Олег ИВЧЕНКО.

В комментарии УНИАН О.ИВЧЕНКО отметил: „Как известно из опыта повышения акциза на сигареты в течение последних двух лет, государство гарантировано получит дополнительные миллиарды. Сигареты не могут стоить дешевле бананов. Поэтому повышение акцизов, как минимум, до 2,5 грн. с пачки – это абсолютно правильный шаг, который найдет поддержку и коалиции, и оппозиции”.

Напомним, 23-24 апреля в Вашингтоне украинская делегация представила на рассмотрение Международного валютного фонда новую программу сотрудничества. По словам вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, правительство предлагает ряд мер, которые позволят выйти на 6% дефицита государственного бюджета. „Это, в первую очередь, крупные меры, которые дают наибольшие поступления. Это повышение акцизов на табачные изделия, на водочные изделия, на бензин (высокооктановый)", - цитирует С.ТИГИПКО Радио „Свобода”. По подсчетам чиновника, эти меры дадут бюджету дополнительные 10 млрд. грн.

По мнению экспертов, повышение акцизов на табачные изделия будет способствовать не только государственным финансам, но и положительно повлияет на сферу здравоохранения. „Есть все основания и в дальнейшем повышать ставки акциза на табачные изделия. Это даст двойной выигрыш: наполнит бюджет и уменьшит табакокурение в Украине”, – убежден Константин КРАСОВСКИЙ, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Рост акцизов на табачные изделия может принести ощутимый экономический и гуманитарный эффект, подтверждает Эмиль САНЛИ, бывший заместитель руководителя бюджетного департамента МВФ. Чтобы сделать сигареты менее доступными, по мнению Э.САНЛИ, основное внимание должно уделяться увеличению минимального налогового обязательства, повышению специфической ставки и ее постоянной индексации на уровень инфляции. Именно такие меры и предусматривает правительственная стратегия повышения табачного акциза.

Справка УНИАН. Правительство планирует повысить минимальное налоговое обязательство на сигареты с фильтром с действующих 115 грн. до 135 грн. (с 1 июня 2010 г.) и до 150 грн. (с 1 июля 2010 г.). Также должна быть повышена фиксированная (специфическая) часть акциза – с действующих 69 грн. до 80 грн. (с 1 июня 2010 г.) и до 90 грн. (с 1 июля 2010 г.).