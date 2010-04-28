Аграрии Херсонской области начали поливной сезон

Сельхозпредпрития Херсонской области начали поливной сезон на полях с искусственным орошеним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии Херсонской облгосадминистрации сообщил начальник облуправления агропромышленного развития Виталий Ярмак.

По его словам, полито уже 10 тыс. га, в том числе 6 тыс. га овощных культур и 2 тыс. га озимых.

В. Ярмак сообщил, что в 2010 г орошение будет проходить на сельхозугодиях площадью 285 тыс. га.

Справка УНИАН. Оросительными системами в области охвачены поля площадью 426,4 тыс. га, в том числе от Каховской оросительной системы - 243,1 тыс. га, Северо-Крымского канала и Краснознаменской оросительной системы - 102 тыс. га, Ингулецкой оросительной системы - 18,2 тыс. га, от локальные оросительных систем - 21,2 тыс. га, местного орошения - 42,1 тыс. га.