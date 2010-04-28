В Хмельницкой обл. цены на потребительском рынке выросли

В Хмельницкой области в І квартале текущего года цены на потребительском рынке повысились на 3,9% против аналогичного показателя предыдущего года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 6,5%. Больше всего подорожали овощи и сахар - на 27,1% и 30,8%, соответственно. В пределах 14,4-15,6% выросли в цене кисломолочная продукция, фрукты, сыры; 5,2-8,6% - масло, масло, хлеб и хлебопродукты, молоко. Снижение цен на 1,5-3,6% произошло на говядину, мясо птицы, свинину. На 16,8% подешевели животные жиры.

Прирост цен в сфере здравоохранения составил 1,9%. В частности, стоимость санаторно-курортных услуг повысилась на 5,3%, амбулаторных - на 4,4%, фармацевтическая продукция стала дешевле на 0,2%.

Подорожание топлива и масел на 14,2% обусловило прирост цен на транспорт в целом на 3,4%.

Цены производителей в промышленности выросли на 3,4%, в т.ч. в перерабатывающей промышленности, производстве и распределении электроэнергии газа и воды – соответственно, на 3,3% и 4,7%, в добывающей промышленности цены снизились на 7,4%.