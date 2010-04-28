Могилев-Подольский машзавод сократил убыток

Могилев-Подольский машиностроительный завод им. Кирова в 2009 году сократил убыток на 68,35%, или 2,142 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 0,992 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, чистый доход предприятия от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году сократился на 23,03%, или 7,358 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 24,590 млн. грн., валовой доход – на 20,38%, или 6,968 млн. грн., – до 27,226 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Могилев-Подольский машиностроительный завод им. Кирова в 2008 сократил убыток на 16,3%, или 0,610 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 3,134 млн. грн. Чистый доход предприятия от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2008 году увеличился на 34,52%, или 8,198 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 31,948 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Могилёв-Подольский машиностроительный завод» (Могилёв-Подольский, Винницкая обл.) занимается производством машин и оборудования для переработки сельхозпродуктов, общим строительством зданий, розничной торговлей в неспециализированных магазинах, деятельностью автомобильного грузового транспорта, монтажом и установкой машин для переработки сельхозпродуктов.

Экспорт завода составляет около 50% товарной продукции.

43,39% акций "Могилев-Подольский машиностроительный завод им. Кирова" принадлежат ЗАО "ОМЗ" (Винница), 24% – физлицу.