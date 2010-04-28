«Симферопольсельмаш» получил 441 тыс. грн. прибыли

ОАО "Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения" закончило первый квартал 2010 года с прибылью 441 тыс. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток завода составил 408 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за январь-март т.г. чистый доход завода увеличился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 7,527 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась в 6,3 раза – до 2,093 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения" (Симферополь) производит запасные части к сельхозуборочным машинам (сегменты, ножи режущего аппарата, узлы МКШ, ТНП).

25% акций завода принадлежат ОАО "Лизинговая компания "Украгромашинвест" (Киев), 22,896% – ООО "Агентство корпоративных технологий" (Севастополь), 18,124% – ЗАО "Сельхоздеталь" (Симферополь), 13,501% – ООО "Сельмаш-Инвест" (Севастополь), 7,73% – ООО "Фирма "Восток" (Харьков).

В 2009 году завод сократил чистую прибыль на 99,5% по сравнению с 2008 годом – до 2 тыс. грн.