Казатинский мясокомбинат сократил убытки

ПАО "Казатинский мясокомбинат" в 2009 году сократило убытки на 65,46% или на 7,288 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 3,846 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что в 2009 году чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятия сократился на 9,93% или на 15,279 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 138,653 млн. грн., валовой доход сократился на 9,96% или на 18,414 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 166,504 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Казатинский птицекомбинат реорганизован из открытого в публичное акционерное общество "Казатинский мясокомбинат".

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Казатинский мясокомбинат" основано в 1926 году в Казатине Винницкой области. Основными видами продукции, которая производится обществом, являются говядина, свинина, колбасные изделия, консервы, мясо в блоках, мясные полуфабрикаты.

"Казатинский мясокомбинат" 2008 год завершил с убытками 11,134 млн. грн. против 2,045 млн. грн. прибыли в 2007 году. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 75,28% или на 66,110 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 153,932 млн. грн.

95,037% акций Казатинского мясокомбината владеет немецкая компания OSI International Holding Gmb.