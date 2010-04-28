В Черкасской обл. производство сельхозпродукции выросло
19:29, 28 апреля 2010Агро
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В І квартале на 43%
В Черкасской области в І квартале текущего года объемы производства сельхозпродукции увеличились на 43%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 991,7 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.
Сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства увеличились в 1,6 раза, в хозяйствах населения – сократились на 3,3%.
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