В Черкасской обл. производство сельхозпродукции выросло

В Черкасской области в І квартале текущего года объемы производства сельхозпродукции увеличились на 43%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 991,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства увеличились в 1,6 раза, в хозяйствах населения – сократились на 3,3%.