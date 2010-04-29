Аграрии засеяли яровыми 63% площадей

Украинские аграрии по состоянию на 27 апреля т.г. посеяли 4,8 млн. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 63% от прогноза, из них 4,2 млн. га – ранние яровые (96%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, завершен сев ранней группы зерновых и зернобобовых культур в АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Сахарная свекла посеяна на площади 435 тыс. га, что составляет 100% от прогноза.

Подпитка озимых на зерно проведена на площади 7,8 млн. га (98% от прогноза).

По предварительным прогнозам, вся посевная площадь под урожай 2010 года составит 26,8 млн. га, в том числе яровых культур – 16,4 млн. га, из них яровые зерновые и зернобобовые – 7,6 млн. га, технические – 6,4 млн. га, картофель и овощи – 1,9 млн. га, кормовые – 2,8 млн. га.

Озимые под урожай 2010 года посеяны на площади 10,1 млн. га, в том числе 8,6 млн. га озимых зерновых культур и 1,4 млн. га озимого рапса. Из 8 млн. га озимых на зерно, которые сохранились, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,1 млн. га (89,6%) посевов, остальные 0,8 млн. га (10,4%) оцениваются как слабые и изреженные, погибло около 600 тыс. га (7%).

На посевах озимого рапса отмечается гибель растений на площади 456 тыс. га (32%), в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 793 тыс. га (82,5%), слабые и изреженные – 169 тыс. га (17,5%).