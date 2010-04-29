В Черкасской области увеличилось производство скота и птицы

В первом квартале 2010 года объем выращивания скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области превышен в 1,7 раза (на 39,7 тыс.т) в сравнении с январем-мартом 2009 г. Выращивание птицы возросло в 1,8 раза, свиней - на 21%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составляло 102% (в январе-марте 2009г. - 111%). Среднесуточные приросты большого рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле возросли на 0,2%, свиней уменьшились на 1% и соответственно составляли 516 г и 366 г.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями области доля птицы всех видов составляла 91% (в январе-марте 2009г. - 85%), в т.ч. бройлеров - 90% (83%); большого рогатого скота - 4% (7%), свиней - 5% (8%).