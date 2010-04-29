В Харьковской области сахарная свекла посеяна на площади 30 тыс. га

В Харьковской области площадь посевов сахарной свеклы составляет 30,2 тыс. га, или 105% от запланированной площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По его словам, сев сахарной свеклы продолжается, и площадь посевов этой культуры будет увеличена.

Также В.АЛЕКСЕЙЧУК сообщил, что продолжается сев поздних культур – кукурузы, сои гречихи. На сегодняшний день на полях области посеяно более 18 тыс. га кукурузы, что составляет 11% от запланированной площади (171,33 тыс. га), 3,9 тыс. га сои – 11% плана (36,9 тыс. га) и 112 тыс. га подсолнечника – 34% плана (326,1 тыс. га).

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что представители ОГА ведут консультации с сельхозпроизводителями, вследствие чего площади посевов разных культур могут изменяться.