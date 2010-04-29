Аграрии обеспечены к посевной кампании дизтопливом на 97%

Аграрии для посевной кампании обеспечены дизельным топливом на 97% , СЗР - на 70% и на 94% - удобрениями. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства аграрной политики Украины.

По данным министерства, в весенний период предполагается использовать 787 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений. По данным регионов на 23 апреля 2010г. сельхозтоваропроизводителями закуплено 737 тыс. тонн, или 94% от заявки, в том числе азотных 544 тыс. тонн (100%), фосфорных – 94 тыс. тонн (69%). Уже использовано 466 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений. В целом, по данным министерства, обеспеченность минеральными удобрениями на 7% или на 60 тыс. тонн питательных веществ больше соответствующего периода прошлого года.

При потребности в средствах защиты растений на уровне 19,3 тыс. тонн, в наличии 12,1 тыс. тонн, или 63%, в том числе гербицидов 7,4 тыс. тонн (71%).

Потребность сельхозтоваропроизводителей в топливе на весенне-полевые работы оценивается в 422,6 тыс. тонн дизтоплива и 110,9 тис. тонн бензина. По оперативной информации аграрии приобрели 409,7 тыс. тонн дизтоплива, что составляет 97% от потребности и 108,5 тыс. тонн бензина – 98% от потребности на весь комплекс работ.

Для проведения весенне-полевых работ будет использовано более 320 тыс. тракторов, из которых 135 тыс. единиц индивидуальных собственников и фермерских хозяйств, более 375 тыс. единиц почвообрабатывающих машин и посевных комплексов. Готовность тракторов составляет 97%, а почвообрабатывающей и посевной техники – почти 98%, что на уровне аналогичного периода прошлого года.