"Винницкая пищевкусовая фабрика" сократила состав правления

Акционеры "Винницкой пищевкусовой фабрики" сократили состав правления до 3 человек и заменили Ревизионную комиссию на Ревизора.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Решением общего собрания акционеров с должности членов правления освобождена Светлана АНДРЕЙЧЕНКО (владеет 6,455% акций), Людмила ФОНИЦКАЯ (2,635%).

Также акционеры освободили от должности главы Ревизионной комиссии Римму ГРОБМАН (1,418%) и членов Ревизионной комиссии – Николая ЛОШАКА (1,462%) и Сергея СУДАЯ (3,083%).

Вместо них на должность Ревизора сроком на 5 лет назначена Римма ГРОБМАН (1,418%).

Как сообщал УНИАН, Винницкая пищевкусовая фабрика в 2009 году увеличила прибыль на 38,68% или на 0,547 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 1,961 млн. грн.

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году возрос на 33,33% или на 6,204 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 24,817 млн. грн.

Справка УНИАН. Предприятие создано в 1999 году на базе Винницкого завода продтоваров. Винницкая пищевкусовая фабрика зарегистрирована в виде открытого акционерного общества и занимается производством консервированных приправ, сухих продуктов питания из круп и муки, а также бочкового кваса под торговой маркой "Винхарчесмак". 80,26% предприятия владеет физическое лицо.