В Крыму посадили 753 га садов и виноградников

В Автономной Республике Крым по состоянию на 27 апреля текущего года посажено 753 га садов и виноградников, или 43% от годового плана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, в настоящее время в садах и виноградниках Крыма заканчивается обрезка насаждений. По состоянию на 27 апреля в сельхозпредприятиях автономии произведена обрезка в садах на площади 10,5 тыс. га (93% от годового прогноза), в виноградниках -21,2 тыс. га (89%).

Кроме того, проводятся работы по защите растений. Ранневесенние обработки в садах и виноградниках произведены на площади 8,9 тыс. га или 65% от прогноза (13,5 тыс. га).

Прогнозные показатели посадки многолетних культур по Крыму на 2010 год составляют 1766 га, в том числе, садов намечено посадить 621 га, виноградников - 1145 га.