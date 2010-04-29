В Харьковской области техника готова на 96%

В Харьковской области находятся в исправном состоянии и готовы к проведению комплекса весенних полевых работ 9417 тракторов – 96% общего их количества.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По данным В.АЛЕКСЕЙЧУКА, в том числе тракторов марки К-700 в исправном состоянии 234 единицы (93% от общего их количества), тракторов Т-150, Т-150К – 2604 единицы (93% общего количества). С 1 октября 2009 года было отремонтировано 3907 тракторов, в том числе 113 единиц тракторов марки К-700 и 1357 единиц – тракторов марки Т-150, Т-150К.

В.АЛЕКСЕЙЧУК также сообщил, что по области из 3281 плугов в исправном состоянии находятся 3262 единицы (99% общего количества), из 5051 сеялки – 5017 единиц (99% от общего количества), из 5920 культиваторов – 5885 единиц (99% общего количества), в том числе 3480 единиц (100% общего количества) культиваторов сплошной обработки.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что готова на 100% сельскохозяйственная техника в Сахновщенском и Шевченковском районах области.