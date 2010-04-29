"Астарта" завершил 2009 год с чистой прибылью 323,27 млн. грн.

Один из крупнейших агрохолдингов в Украине "Астарта" (ASTARTA Holding N.V.) завершил прошлый год с чистой прибылью 323,37 млн. гривень против 89,25 млн. гривень убытков в предыдущем году.

Об этом сказано в годовом отчете компании, текстом которого располагает УНИАН.

Операционная прибыль "Астарты" увеличилась в 2009 г. втрое - до 457,53 млн. грн. с 150,79 млн. грн. годом ранее.

Валовой доход в прошлом году составил 1,354 млрд. грн. против 970 млн. грн. в 2008 году.

Справка УНИАН. Капитализация ASTARTA Holding N.V., акции которой с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже, сейчас составляет около 0,5 млрд. долларов при балансовой стоимости 150 млн. долларов.

40,19% акций компании принадлежат Albacon Ventures Limited, 35,19% - Aluxes Holding Limited, 5,15% Aviva Investors Poland SA. 19,47% находятся в свободном обороте.

ASTARTA, главной специализацией которой является выращивание свеклы и производство сахара, на конец 2009 года арендовала на Украине 180 тыс. га земли.

Компания также выращивает зерновые, масличные культуры и занимается животноводством.