Кременчугский гормолокозавод переизбрал Цветкова

Акционеры ОАО «Кременчугский гормолокозавод» (Кременчуг. Полтавской обл.), входящего в состав компании Юнимилк-Украина, переизбрали главу наблюдательного совета предприятия Александра ЦВЕТКОВА.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

«Акционеры переизбрали главу наблюдательного совета. Он занимает эту должность с апреля 2009 года. Теперь он избран еще на три года», - сказал представитель предприятия.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский городской молокозавод» выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов, выпускаются биокефиры, биойогурты, шоколадное масло. Завод также производит разнообразные десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% производимой продукции реализуется в городе, остальная продукция – в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 г. ОАО "Галактон" приобрел ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все - Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" входят в состав группы «Юнимилк Украина».

Кременчугский гормолокозавод в 2009 году сработал с прибылью 13,3 млн. грн.