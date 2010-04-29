Украина увеличила производство вин

В Украине в 1-м квартале текущего года объемы производства винодельческой продукции выросли по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Согласно информации департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой администрации Украины, производство виноградного вина выросло на 13,9% – до 4,9 млн. дал, виноматериалов виноградных на 10,6% – до 6,3 млн. дал, виноградных винных напитков на 32,3% – до 0,5 млн. дал, газированных вин на 55,4% – до 0,06 млн. дал, шампанского и игристых вин на 7,7% – до почти 1 млн. дал и в 3,3 раза увеличилось производство вермутов – до почти 0,3 млн. дал.

При этом, по данным ГНАУ, увеличились объемы реализации продукции на внутренний рынок: виноматериалов виноградных – на 9,1%, виноградных вин – на 2,3%, виноградных винных напитков – на 42,6%, вермутов – на 175,8%, шампанского и игристых вин – на 1,3%.

При этом в 1-м квартал т.г. экспорт виноградных вин вырос на 21,7%, шампанского и игристых вин – на 116%.

В ГНАУ отметили, что на 1 апреля 2010 г. в Украине действовали 233 лицензии на производство алкогольных напитков.