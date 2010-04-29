Сумской ЛВЗ возглавил Демура

Владимир ДЕМУРА, до недавнего времени руководивший АОЗТ «Сумской фарфоровый завод», назначен директором ООО «Горобына» (Сумской ликеро-водочный завод).

Как сообщил корреспонденту УНИАН В.ДЕМУРА, решение о назначении принял собственник завода Владимир ЩЕРБАНЬ.

«Видимо, ему импонирует имидж, созданный в последние годы коллективом фарфорового завода. Можно сказать, это назначение на усиление «Горобыны»», – сказал В.ДЕМУРА.

По его словам, среди ближайших задач – подготовка менеджеров, которые эффективно продвигали бы бренд торговой марки предприятия, осуществляли контроль качества продукции, разработку современного дизайна бутылок.

Предыдущий директор ООО «Горобына» Олег МЕЛЕНТЬЕВ, по словам В.ДЕМУРЫ, уехал из Сум на Донбасс.

Кроме того, В.ДЕМУРА сообщил, что новым директором АОЗТ «Сумской фарфоровый завод» назначена Галина БЕСПАЛАЯ.