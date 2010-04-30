В Черкасской обл. продажи сельхозпродуктов на рынках снизились

В Черкасской области объемы продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе-марте 2010 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 2,8% при росте цен на 22,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в частности, продукты животноводства подорожали на 8,2%, их продажа уменьшилась на 2,7%. Продажа продуктов растениеводства сократилась на 3% при росте цен в 1,5 раза.

На рынках области в І квартале т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года картофель подорожал на 54,7%, капуста – в 3 раза, лук – в 2,9 раза, свекла – в 2,7 раза, морковь – в 2,7 раза, чеснок – в 2,2 раза. Сахар подорожал в 2,2 раза, масло – на 25%, говядина – на 6%, свинина – на 1,9%, птица – на 6,2%. Сало подешевело на 3,9%. Молочные продукты подорожали на 25,8%, масло – на 59,5%, творог – на 18%, сметана – на 30,3%, яйца – на 20,5%.