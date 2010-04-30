«Эрлан» расширил ассортимент ТМ «Соки Літо»

ЗАО «Эрлан», крупный производитель соков и напитков, расширило ассортимент ТМ «Соки Літо». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в апреле т.г. компания провела редизайн упаковки ТМ «Соки Літо», выведенной на рынок в июне 2009 года.

Также расширена вкусовая линейка: к 5 вкусовым позициям «Яблоко», «Виноград-Яблоко», «Мультифрукт», «Апельсин», «Виноград-Гранат» добавился томатный сок. Соки представлены в двух объемах: 0,5 л и 1 литр.

Справка УНИАН. ЗАО «Эрлан» входит в тройку крупнейших производителей соков и нектаров в Украине. Производство по розливу соков составляет 3 линии холодного асептического розлива в ПЭТ-бутылку суммарной мощности 712,8 млн. л в год.

Портфель торговых марок ЗАО «Эрлан» составляют два соковых бренда «Соки Биола» и «Соки Літо», минеральные воды «Знаменовская», «Калипсо», «Два Океана», холодный чай «Биола Ice Tea», сладкие газированные напитки «Биола» и «Бриз».