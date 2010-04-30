“Світоч” презентовал новый вкус
16:07, 30 апреля 2010Агро
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„Кокос с Филиппинских островов”
Львовская кондитерская фабрика «Світоч», один из крупнейших производителей кондитерских изделий, расширила ассортимент продукции. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
Сообщается, что в апреле ассортимент шоколадных плиток ТМ „Світоч” пополнился новым смаком - белый шоколад „Кокос с Филиппинских островов”. Название продукта связанно с использованием в рецептуре шоколада настоящего филиппинского кокоса.
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