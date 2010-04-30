“Світоч” презентовал новый вкус

Львовская кондитерская фабрика «Світоч», один из крупнейших производителей кондитерских изделий, расширила ассортимент продукции. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в апреле ассортимент шоколадных плиток ТМ „Світоч” пополнился новым смаком - белый шоколад „Кокос с Филиппинских островов”. Название продукта связанно с использованием в рецептуре шоколада настоящего филиппинского кокоса.