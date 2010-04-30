Птицекомбинат „Бершадский” сократил прибыль

Птицекомбинат „Бершадский” в 2009 году сократил прибыль на 55,79% или на 6,071 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 7,661 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в финансовом отчете предприятия.

В 2009 году чистый доход от реализации продукции увеличился на 0,97% или на 1,164 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 121,494 млн. грн., валовой доход увеличился на 0,97% или на 1,397 млн. грн. - до 145,793 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Птицекомбинат „Бершадский” в 2008 году увеличил чистую прибыль на 207,55% или на 9,267 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 13,732 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции увеличился на 63,85% или на 46,89 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 120,330 млн. грн.

Справка УНИАН. Птицекомбинат „Бершадский” (с. Вийтивка Бершадского р-на Винницкой обл.) основан в 1976 году. Предприятие специализируется на выращивании и производстве мяса птицы и переработке продукции. Основным рынком сбыта продукции птицеводства является внутренний рынок Украины.

17,01% акций "Птицекомбинат "Бершадский" владеет председатель правления Надежда АНДРУШКО и 59,47% - Инна АНДРУШКО.