Завтра в Украине до +26°

На завтра, 4 мая, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град.

Ветер в Украине восточный, юго-восточный, в Крыму - северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет составлять 8-13°; днем 21-26°, в Карпатах 12-17°; на востоке и в степной части Крыма ночью 4-9°, днем 17-22° тепла.

В Киеве и Киевской области - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем - 21-26°. В Киеве ночью 11-13°, днем 24-26°.