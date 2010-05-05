Avangardco разместил 20% акций

Компания Avangardco Investments Public Limited разместила 20% акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что это было первичное размещение акций компании – посредством выпуска глобальных депозитарных расписок (коэффициент обмена: 1 акция = 10 GDR).

Цена на 1 GDR была установлена на уровне 15 долл. На момент прайсинга компания оценена в 937,5 млн. долл., при полной реализации опциона капитализация компании составит порядка 966 млн. долл. Базовый объем размещения в ходе первичного размещения составил 1,25 млн. новых акций (12,5 млн. GDR), предложение составляет 20% процентов акционерного капитала через выпуск обыкновенных акций компании. В случае осуществления опциона доразмещения (green shoe) размещение составит 22,3% капитала, а объем привлечения составит 216 млн. долл.

Отмечается, что это первое украинское IPO за последние два года, начиная с мая 2008 года. При этом, за всю историю Украины это третье IPO украинских компаний на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания планирует использовать привлеченные средства на расширение бизнеса, в частности, завершение строительства двух новых птицеводческих комплексов. Компания реализует проект по строительству двух птицеводческих комплексов мощностью 3 млн. несушки и 1,5 млн. молодняка каждый. Проекты имеют замкнутый производственный цикл и при этом в проектах внедряются технологии по производству биогаза. Ожидается, что каждый из этих комплексов, при выходе на полную мощность, будет производить порядка 840 млн. штук яиц. Планы компании могут также включать расширение перерабатывающих мощностей завода по производству яичных продуктов «Имперово Фудз».

Справка УНИАН. Avangardco – один из крупнейших агрохолдингов в Украине. Компания производит яйцо куриное пищевое и яичные продукты. Производственные предприятия компании расположены в 15 регионах Украины. В 2009 году Компания экспортировала свою продукцию в 16 стран мира, в основном, на Ближний Восток и в Азию.