«Сармат» инвестировал в производство 12 млн. долларов

Донецкое ЗАО «САРМАТ» (подразделение SABMiller plc) в 2009 году инвестировало в оптимизацию производство 12 млн. долл. США. В 2010 году компания намерена вложить столько же.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь ТИХОНОВ на пресс-конференции в Донецке.

«Инвестиций мы вложили достаточно, и после вхождения на рынок сделали очень много с технической точки зрения. Мы говорили, что в прошлом году потратим порядка 12 млн. долларов на оптимизацию производства, все выполнили», - сказал гендиректор. Говоря о планах в 2010 году, он отметил, что на предприятии продолжается работа «по улучшению качества части оборудования», продолжается работа по проекту водоподготовки и водоочистки, ведутся ремонты производственных строений, корпусов, торгового оборудования.

И.ТИХОНОВ не смог назвать точную цифру запланированных инвестиций на этот год, но подчеркнул, что она будет на уровне прошлогодней. «Эти инвестиции измеряются миллионами долларов. По цифрам точно не могу назвать, но она будет не меньше уровня прошлого года – бюджетные рамки приблизительно такие же, может, чуть больше, чем в прошлом году», - констатировал руководитель «Сармата».

Справка УНИАН. ЗАО «Сармат» - дочернее предприятие пивоваренной компании SABMiller plc.

Среди брендов, продвигаемых компанией в Украине, присутствуют как локальные (линейка «Сармат»), так международные: Miller Genuine Draft, «Золотая бочка», Velkopopovicky Kozel.

ЗАО «Сармат» - единственное пивоваренное производство на территории Донецкой области, основано в 1962 году. Мощность производства на сегодня составляет до 2 млн. гектолитров в год.