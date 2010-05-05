Аграриям Житомирской обл. выдано кредитов на 23,4 млн. грн.
16:21, 05 мая 2010Агро
0
Сообщили в ОГА
По состоянию на 26 апреля т.г. предприятиям агропромышленного комплекса Житомирской области выдано кредитов на 23,4 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Уточняется, что кредиты еще на 16,5 млн. грн. в данный момент находятся на стадии оформления.
Напомним, что в прошлом году сельхозпроизводителям области выдано кредитов более чем на 115 млн. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter