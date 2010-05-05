Аграриям Житомирской обл. выдано кредитов на 23,4 млн. грн.

По состоянию на 26 апреля т.г. предприятиям агропромышленного комплекса Житомирской области выдано кредитов на 23,4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что кредиты еще на 16,5 млн. грн. в данный момент находятся на стадии оформления.

Напомним, что в прошлом году сельхозпроизводителям области выдано кредитов более чем на 115 млн. грн.