Аграриям Житомирской обл. выдано кредитов на 23,4 млн. грн.

16:21, 05 мая 2010
Агро
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Сообщили в ОГА

По состоянию на 26 апреля т.г. предприятиям агропромышленного комплекса Житомирской области выдано кредитов на 23,4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что кредиты еще на 16,5 млн. грн. в данный момент находятся на стадии оформления.

Напомним, что в прошлом году сельхозпроизводителям области выдано кредитов более чем на 115 млн. грн.

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