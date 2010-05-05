В Житомирской области засеяно яровыми 58% площадей

Во всех категориях хозяйств Житомирской области по состоянию на 27 апреля т.г. яровые культуры были посеяны на площади 241,2 тыс. га, что составляет 58% запланированных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в сельхозпредприятиях Житомирской области этими культурами засеяно 147,7 тыс. га, что составляет 51% от плана. В структуре посевных площадей области ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры занимают 96,6 тыс. га, или 81%.

Отмечается, что сев ранних зерновых уже завершили сельхозпредприятия Ружинского, Житомирского, Коростышевского и Радомышльского районов области.

Также хозяйства региона успешно проводят сев зерновой кукурузы, семенами которой уже засеяно 17,1 тыс. га, или 23% от плана.

Сахарная свекла посеяна на площади 8,6 тыс. га, что составляет 86% от плана. Уже выполнили задание по севу этой культуры сельхозпредприятия Попельнянского, Любарского и Чудновского районов. Также в регионе уже провели подкормку озимых зерновых культур на площади в 97,8 тыс. га (80%).