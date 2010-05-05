Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 05.05.10)

Обзор за неделю 26 апреля - 2 мая

Пшеница.

Цены на пшеницу продолжают торговаться в восходящем канале, несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках. С конца апреля майские контракты на пшеницу выросли на 4%, вплотную подобравшись к уровню $5 за бушель ($183,82 за тонну). При этом текущее стремительное укрепление доллара на валютном рынке может сломить позитивную динамику цен на зерно. К тому же в связи с разливом нефти в мексиканском заливе появились опасения, что экспорт американского зерна из этого региона (штаты Луизиана, Флорида и др.) может быть остановлен. Таким образом, в ближайшие сессии цены на пшеницу могут оказаться под давление и подойти к нижней границе текущего восходящего тренда.

Кукуруза.

По-прежнему весьма волатильные торги наблюдаются в контрактах на кукурузу. Так, в настоящий момент стоимость бушеля этого вида зерна на Чикагской Бирже стоит $3,57 ($140,55 за тонну). Трейдеры сталкиваются с противоречивыми факторами, которые толкают цены на кукурузу то вверх, то вниз. Так, с одной стороны, дорогой доллар и проблемы в перевалочных портах у берегов Мексиканского залива толкают котировки кукурузы вниз, с другой – слухи о том, что Китай может увеличить импорт этой культуры, способствуют росту цен. В итоге в ближайшее время стоимость кукурузы продолжает двигаться в рамках широкого бокового канала.

Свинина.

По-прежнему уверенно себя чувствуют цены на свинину. Так, стоимость майского контракта на чикагской Бирже практически достигла уровня $0,9 за фунт ($1980 за тонну). Все больше экспертов говорят о росте спроса на мясо, при этом предложение по-прежнему остаётся ограниченным. В прошлом кризисном году многие фермеры вынуждены были сокращать поголовье, из-за чего в настоящий момент может возникнуть некоторый дефицит мяса. На этом фоне перспективы роста цен всё еще сохраняются.

Обзор "УНИАН-Экономике" предоставила ФК "Калита-Финанс"