АМКУ разрешил «Райз» приобрести ряд активов

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ЗАО «Райз» (г. Киев) на приобретение контроля над рядом предприятий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что «Райз» разрешено приобрести контроль над ОАО «Токмацкий агрос», ОАО «Вильнянский райагропостач» (оба – Запорожская обл.), ОАО «Саратский райагропостач» (Одесская обл.), ОАО «Словянское хлебоприемное предприятие» (Донецкая обл.), ОАО «Новоодесский райагрохим» (Николаевская обл.), ОАО «Белогорское районное предприятие материально-технического снабжения», ОАО «Хмельницкое предприятие материально-технического снабжения «Облагрообладнання» (оба - Хмельницкая обл.), ОАО «Херсонская маслосырбаза» (г. Херсон), ООО «Торгово-финансовая компания» (г. Ровно), ОАО «Одесбудкомплектация» (г. Одесса), ОАО «Радивиловский райагрохим» (Ровенская обл.), ОАО «Житомирагроспецпостач» (г. Житомир) и ЗАО «Крымское предприятие Украинская коммерческо-производственная фирма сельскохозяйственных предприятий (АР Крым).