Прокуратура Крыма отменила 357 незаконных земельных решений

С начала 2010 года органы прокуратуры Крыма отменили 357 незаконных решений по распоряжению земельными ресурсами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Согласно сообщению, удовлетворены 357 протестов, внесенных надзорным ведомством на протяжении января-марта 2010 года на решения и действия органов власти, местного самоуправления, контролирующих органов. В частности, по протестам прокурора в Раздольненском районе отменено 17 распоряжений местной госадминистрации о выделении гражданам участков для ведения индивидуального сельского хозяйства в двухкилометровой зоне Черного моря и в охранной зоне Регионального ландшафтного парка "Бакальская коса".

Кроме того, возбуждены уголовные дела по фактам незаконного выделения земель на территории Приветненского сельсовета г. Алушта в границах курорта "Канакская балка" (0,5 га стоимостью 6,3 млн. грн.), Алупкинского горсовета за счет земель оздоровительного назначения санатория им. Боброва (0,6 га стоимостью 140 тыс. грн.), Кореизского поссовета г. Ялта под парком-памятником "Мисхорский" (0,13 га стоимостью 570 тыс. грн.), Коктебельского поссовета г. Феодосия из земель НИИ аэроупругих систем (0,24 га стоимостью 1,67 млн. грн.).

Проверками установлены факты самовольного занятия земель площадью 80 га и 100 га на территории Феодосийского региона и Ленинского района, которые использовались предприятиями для выращивания сельскохозяйственных культур. Нанесенный этими действиями ущерб оценивается в 120 тыс. грн. и 114 тыс. грн. соответственно.

В целом в текущем году органы прокуратуры Крыма возбудили 10 уголовных дел в сфере земельных отношений, половина из которых уже расследованы и направлены в суд.

В результате прокурорского вмешательства возмещено 987 тыс. грн. в виде поступлений от аренды земли, возмещения потерь лесо- и сельскохозяйственного производства и пр.

На протяжении четырех месяцев текущего года в судебном производстве находилось 424 иска об освобождении и возвращении земельных участков, возмещении убытков и взимании платы за землю на общую сумму свыше 3,5 млн. грн.