Декан КМБШ: Европейский опыт организации бизнес-процессов успешно реализован на ЛВЗ "Хортиця"

"Европейский опыт организации бизнес-процессов успешно реализован на ЛВЗ "Хортиця", заявил декан Киево-Могилянской Бизнес-Школы Александр САВРУК в ходе круглого стола на тему: «Бизнес-процессы, бизнес-модель, процессно-ориентированная организационная культура».

Как сообщили УНИАН в компании, круглый стол состоялся на ЛВЗ «Хортиця» с участием руководителей предприятия, а также представителей Киево-Могилянской Бизнес-Школы, основанной в одном из старейших университетов Восточной Европы.

Предваряла круглый стол обзорная экскурсия по ЛВЗ «Хортиця», во время которой гости из Киево-Могилянской Бизнес-Школы смогли наглядно убедиться в эффективности автоматизации бизнес-процессов, существующих на предприятии. В рамках круглого стола обсуждались вопросы, актуальные для любого бизнеса: теория построения и функционирования бизнес-процессов в компании, организация процессно-ориентированной бизнес модели, и внедрение адекватной организационной культуры.

В завершении круглого стола участникам была продемонстрирована автоматизированная система управления бизнес-процессами Компании, в ходе которой они оценили преимущества автоматизации бизнес-процессов, увидели как именно это работает на примере Компании лидера в своей отрасли.

Как отметил в своем докладе руководитель отдела управления изменениями ЛВЗ «Хортиця» Дмитрий ГОРЛИН, «Система бизнес-процессов на ЛВЗ «Хортиця» выстроена абсолютно четко, каждый процесс максимально регламентирован, что позволяет избежать неверного выполнения бизнес-процесса, или выполнение его в противоречие существующей системе. Таким образом, мы максимально исключаем «человеческий фактор» в критических для Компании бизнес-процессах. В тоже время, системная модернизация существующих бизнес-процессов позволяет нам совершенствовать и постоянно улучшать существующие бизнес-процессы».

По словам Д.ГОРЛИНА, бизнес-процессы в Компании регламентируются исключительно для последующей их автоматизации. Каждому бизнес-процессу назначается хозяин бизнес-процесса - человек ответственный за выполнение и совершенствование данного БП, а также KPI – показатель отражающий эффективность и результативность автоматизированного бизнес-процесса.

Докладчиками от ЛВЗ «Хортиця» также выступили директор по маркетингу Евгений РАЗУВАЕВ и руководитель отдела качества управления Анна ЛАВРЕНОВА. Помимо декана КМБШ, от Киево-Могилянской Бизнес-Школы на круглом столе выступили также студенты школы, уже имеющие богатый опыт в сфере управления и построения бизнес-процессов.

Декан КМБШ Александр САВРУК отметил, что эффективно построенные бизнес-процессы, в сочетании с развитой корпоративной культурой становятся краеугольным камнем лидерства компании на рынке, что наглядно демонстрирует опыт ЛВЗ «Хортиця».

Справка о компании. ЛВЗ "Хортиця" – один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине. С 2007 года ДП "Крымский Винный Дом" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод"; ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Хортиця" (Россия).