МинАП определил перечень и цены на сельхозтехнику

Министерство аграрной политики Украины определило перечень и предельные цены на сельскохозяйственную технику и оборудование, поставки которой осуществляются в соответствии с программами государственной поддержки за счет средств Государственного бюджета в 2010 году. Перечень опубликован на официальном сайте министерства.

В перечне 33 предприятия, среди которых: ОАО «Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе», ГП ПО “Южный машиностроительный завод им. О.М. Макарова”, ООО «Украгрокомсильмаш», ООО «Укравтозапчастина», ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод», ООО «ПТК «Белоцерковский комбайно-тракторный завод», ОАО «Красная Звезда», ОАО «Брацлав», ОАО «Уманьферммаш» (ООО «Агроресурс»), ООО ПП «Агро-союз» и другие.

Что же касается цен, то, для примера, на «Харьковском тракторном заводе» они следующие: трактора ХТЗ-150К-09 – 381,150 тыс. грн.; трактора ХТЗ-16331-03 – 516,3 тыс. грн. На “Южном машиностроительном заводе” трактора ЮМЗ-8244.2М стоят 225 тыс. грн. «Украгрокомсильмаш» поставляет трактора ТЯ-200-02.01 за 705,633 тыс. грн. Зерноуборочные комбайны Енисей КЗС-950 (жатка, измельчитель) «Белоцерковского комбайно-тракторного завода» стоят 795,185 тыс. грн. Кукурузоуборочные машины КМС-8-12 «Херсонского машиностроительного завода» будут поставлять по цене 125,4 тыс. грн.