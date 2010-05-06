В Харьковской области поголовье КРС уменьшилось

В Харьковской области в январе-апреле 2010 года, сравнительно соответствующим периодом прошлого года, во всех категориях хозяйств, включая хозяйства населения, численность крупного рогатого скота уменьшилась на 5,3 тыс. голов и составила 192 тыс. голов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Игоря ЗУБРИЧА.

По данным И.ЗУБРИЧА, поголовье коров в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 3,2 тыс. голов, в сельскохозяйственных предприятиях – на 450 голов.

И.ЗУБРИЧ отметил, что за I квартал 2010 года в сельхозпредприятиях области дойное стадо сократилось на 130 коров. Наибольшие потери отмечены в Золочевском, Первомайском, Валковском и Богодуховском районах области.

Производство молока на сельхозпредприятиях области за январь-апрель, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 3%, в частных хозяйствах – на 6%.

Однако, по словам И.ЗУБРИЧА, в хозяйствах области сохранена тенденция повышения производительности сельскохозяйственных животных. Так, средняя производительность дойного стада в сельхозпредприятиях по результатам 2009 года составила 4551 кг молока в расчете на корову, что почти вдвое больше чем в 2004 году и на 23% больше показателя 2009 года.