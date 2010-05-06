Ямпольский маслосырзавод сократил прибыль

Ямпольский маслосырзавод в 2009 году сократил прибыль на 22,5% или на 9 тыс. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 31 тыс. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, переданном агентству УНИАН.

В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, чистый доход от реализации продукции сократился на 7,46% или на 0,576 млн. грн, – до 7,143 млн. грн., валовой доход сократился на 7,46% или на 0,691 млн. грн. - до 8,572 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Ямпольский маслосырзавод в 2008 году увеличил чистую прибыль на 38 тыс. грн – до 40 тыс. грн. Чистый доход от реализации продукции увеличился на 29,12% или на 1,741 млн. грн, по сравнению с 2007 годом, – до 7,719 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Ямпольский маслосырзавод" (г. Ямполь, Винницкой обл.) было создано в 1932 году. Предприятие занимается производством молочных продуктов.

25,73%, 25,33% и 24,5% акций ОАО «Ямпольский маслосырзавод» владеют 3 физических лица.