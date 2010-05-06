Предправления Тульчинского хлебокомбината назначен Крылов

Председателем правления Тульчинского хлебокомбината назначен Александр КРЫЛОВ вместо Ивана ГАВЛЮКА.

Об этом говорится в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что наблюдательный совет общества принял решение об освобождении И.ГАВЛЮКА от должности председателя правления по собственному желанию, в этой должности он находился с 22 мая 2009 года. Владеет 0,0004% акций.

Наблюдательный совет также принял решение о назначении А.КРЫЛОВА на должность председателя правления. Он владеет 75,21% акций.

Справка УНИАН. ОАО "Тульчинский хлебокомбинат" (Винницкая обл.) создано в 1944 году и занимается производством хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Мощности комбината составляют 33,6 тонн хлебобулочных, 2 тонны кондитерских изделий и 4 тонны макаронных изделий в сутки.

Тульчинский хлебокомбинат в 2008 году увеличил убытки на 455% или на 2,527 млн. грн. по сравнению с 2007 годом – до 3,082 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции сократился на 4,75% или на 0,282 млн. грн, по сравнению с 2007 годом – до 5,661 млн. грн.

75,218% акций Тульчинского хлебокомбината принадлежит Александру КРЫЛОВУ.