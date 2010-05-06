Посев зерновых в Полтавской обл. закончат до 20 мая
16:42, 06 мая 2010Агро
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Заявил глава ОГА
Посев зерновых в Полтавской области закончат до 20 мая
Об этом сегодня УНИАН заявил губернатор Полтавской области Александр Удовиченко.
«Посевную компанию мы закончим в установленные оптимальные агротехнические сроки-до 20 мая.
Ранние зерновые закончили сеять 15 апреля. Сейчас садим кукурузу»,-сказал губернатор.
По словам и.о. начальника главного управления АПК Полтавской ОГА Сергея Фролова, всего в этом году в области зерновыми будет засеяно 953 тыс га.
«В 2009 году засеяли 1015 тыс га. Сейчас сеим меньше, так как при пересеве были упущены оптимальные сроки и решено, что часть озимых пересеем соей и буряком»,-сказал С.Фролов.
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