Посев зерновых в Полтавской обл. закончат до 20 мая

Посев зерновых в Полтавской области закончат до 20 мая

Об этом сегодня УНИАН заявил губернатор Полтавской области Александр Удовиченко.

«Посевную компанию мы закончим в установленные оптимальные агротехнические сроки-до 20 мая.

Ранние зерновые закончили сеять 15 апреля. Сейчас садим кукурузу»,-сказал губернатор.

По словам и.о. начальника главного управления АПК Полтавской ОГА Сергея Фролова, всего в этом году в области зерновыми будет засеяно 953 тыс га.

«В 2009 году засеяли 1015 тыс га. Сейчас сеим меньше, так как при пересеве были упущены оптимальные сроки и решено, что часть озимых пересеем соей и буряком»,-сказал С.Фролов.