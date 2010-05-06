В Харьковской обл. поголовье птицы увеличилось

В Харьковской области в хозяйствах всех категорий поголовье птицы увеличилось на 362,4 тыс. голов, в том числе, в сельхозпредприятиях – на 150,6 тыс. голов и хозяйствах населения – на 211,8 тыс. голов, и составило 8411,6 тыс. голов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Игоря ЗУБРИЧА.

Также, по данным И.ЗУБРИЧА, за отчетный период, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в хозяйствах всех категорий на 35,5 тыс. голов увеличилось поголовье свиней (в том числе, в сельхозпредприятиях – на 23,1 тыс. голов, в хозяйствах населения – на 12,4 тыс. голов) – до 246,4 тыс. голов. Поголовье овец и коз увеличилось на 3,4 тыс. голов (в том числе в сельхозпредприятиях – на 1,0 тыс. голов, в хозяйствах населения – на 2,4 тыс. голов) – до 62,3 тыс. голов.

И.ЗУБРИЧ также отметил, что в области продолжает уменьшаться количество хозяйств, которые занимаются животноводством. Так, за последние 5 лет в области прекратили существование 103 животноводческие сельхозпредприятия: из 796 сельхозпредприятий (больше 100 га в обработке) животноводством занимаются 238 (на апрель 2005 года насчитывалось 341 животноводческих хозяйства).