В Тернопольской области разоблачено агропредприятие

В Тернопольской области разоблачили аграрное предприятие, которое незаконно получило из бюджета 1,564 млн. грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры области Елена КОЗЛОВА, следствием установлено, что директор и владелец ЧАП Теребовлянского района в феврале 2009 года, зная о наличии просроченной задолженности по уплате взносов в Пенсионный фонд на сумму 46,805 тыс. грн. и задолженности по налогам и сборам в сумме 66,106 тыс. грн., преднамеренно предоставил в Аграрный фонд Украины неправдивую информацию об отсутствии указанной задолженности.

На основании сфальсифицированной справки между Аграрным фондом Украины и ЧАП был заключен форвардный биржевый контракт на закупку зерна, в результате чего предприятием неправомерно получены средства в сумме 1,564 млн. грн.

Кроме того, 31 декабря 2009 года между Аграрным фондом и ЧАП был заключен дополнительный договор, которым количество зерна уменьшено до 1,25 тыс. т, а сроки поставки отсрочены до августа 2010 года.

По результатам проверки в отношении директора ЧАП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.