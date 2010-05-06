Племзавод "Литинский" получил 0,7 млн. грн. убытка

Племзавод "Литинский" 2009 год завершил с 0,743 млн. грн. убытков против 2,647 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

В 2009 году чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 27,21% или на 1,854 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, - до 8,668 млн. грн., валовой доход – увеличился на 32,2% или на 2,534 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 10,403 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, племзавод "Литинский" в 2008 году сократил чистую прибыль на 3,6% или на 0,099 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, – до 2,647 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 82,29% или на 3,076 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 6,814 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Племзавод "Литинский" (с. Громадське Литинского р-на Винницкой обл.) основано в 1964 году.

Завод занимается выращиванием племенного молодняка крупного рогатого скота и свиней; выращиванием зерновых, кормовых и масляных культур, сахарной свеклы; производством молока, мяса и другой продукции промышленного и сельскохозяйственного назначения; производством семян сортовых и гибридных сортов зерновых культур; производством мукомольной, крупяной и другой продукции и ее реализацией. Основным рынком сбыта являются сельхозпредприятия Украины, которые закупают племенных животных для дальнейшего разведения.

99,946% акций ОАО "Племзавод "Лтинский" владеет Общество с ООО "Логистический центр "Кондитер" (г. Киев).