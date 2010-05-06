Налоговики изъяли 2,5 тонн контрабандной мясопродукции

В Тернопольской области налоговые милиционеры изъяли 1 т контрабандного свиного фарша, 820 кг сала и 700 кг куриного фарша.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Тернопольской области, контрабандная продукция была выявлена в производственных помещениях одного из частных предпринимателей, который занимается производством колбас.

Также налоговые милиционеры зафиксировали наличие 30-ти мешков свиных костей, которые в перемолотом виде использовались при производстве колбас.

Согласно маркировке на брикетах, куриный и свинной фарш, а также сало были завезены из Польши. Однако никаких документов о происхождении сырья и сертификатов частный предприниматель не предоставил.

К тому же, констатируют в управлении налоговой милиции, мясопродукты, которые использовали для производства колбасных и мясных изделий, хранились в антисанитарных условиях – не соблюдались надлежащие температурные режимы для хранения сырья и готовой продукции, нарушались требования технологического процесса.

В целом налоговые милиционеры изъяли недоброкачественное сырье на сумму 30 тыс. грн., готовую продукцию на 14 тыс. грн., а также оборудование цеха стоимостью 100 тыс. грн.

Материалы проверки направлены в областное управление милиции.