Коллектив завода "Белкозин" намерен объявить забастовку

Коллектив ОАО "Прилуцкий завод "Белкозин" заявил о намерении объявить забастовку, требуя погасить задолженность по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзных организаций области, возле проходной предприятия состоялась предупредительная акция протеста, инициированная профсоюзным комитетом. Свыше 250 работников требовали от администрации предприятия немедленного погашения трехмесячной задолженности по заработной плате и повышения тарифных ставок и окладов, которые не менялись с 2008 года.

Во время акции протеста работники предприятия выступали за немедленное прекращение работы предприятия и объявление забастовки.

По информации профсоюзов, генеральный директор завода "Белкозин" Юрий СЕРГИЕНКО был предупрежден о проведении акции протеста предварительно, однако срочно выехал в командировку и вместо него администрацию представляли технический директор и менеджер по персоналу. От имени руководства они пообещали погасить задолженность до конца этого месяца, но только за февраль и март.

Председатель Федерации профсоюзных организаций Черниговской области Николай БОГДАН и председатель областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Сергей ХОБОТНЯ, которые приняли участие в акции протеста, выразили поддержку решительным намерениям трудового коллектива и заверили, что на областном уровне будут принимать все возможные меры для влияния на работодателя, в частности через правоохранительные органы и органы государственной власти.

Участники акции протеста приняли резолюцию, в которой требуют погасить задолженность по зарплате в полном объеме до 20 мая и привести почасовые тарифные ставки работников в соответствие с Отраслевым соглашением. В случае невыполнения требований работников, в соответствии с законодательством, будет использовано крайнее средство решения коллективного трудового спора – забастовка, а бездеятельность работодателя будет обжалована в суде и прокуратуре.

Справка УНИАН. ОАО "Прилуцкий завод "Белкозин" – единственное в Украине предприятие по изготовлению натуральной белковой колбасной оболочки. До недавнего времени предприятие было одним из лучших не только в Украине, но и в странах СНГ. Однако, начиная еще с сентября 2008 года, на предприятии возникли проблемы с выплатой заработной платы. Сейчас завод работает и отгружает продукцию, но его работники уже три месяца не получают зарплату.