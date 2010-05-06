Кабмин уволил Завалевскую
17:53, 06 мая 2010Агро
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Замминистра агрополитики
Кабинет министров Украины уволил Валентину ЗАВАЛЕВСКУЮ с должности заместителя министра аграрной политики Украины согласно с ее заявлением и выходом на пенсию.
Соответствующее распоряжение (от 5 мая т.г. № 1002-р) опубликовано на сайте правительства.
Справка УНИАН. В.ЗАВАЛЕВСКАЯ родилась в 1956 году. Была назначена на должность замминистра агрополитики в 2007 году.
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