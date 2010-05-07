Кабмин предусмотрел в т.г. более 13 млрд. грн. для АПК

Правительство предусмотрело в государственном бюджете на 2010 год более 13 млрд. грн. на развитие аграрного сектора.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА журналистам во время рабочей поездки в Полтавскую область, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Этот год тяжелый, и не только для аграриев. Однако мы приняли главный финансовый документ на 2010 год», - отметил вице-премьер-министр Украины.

В.СЛАУТА сообщил, что в госбюджете на производственные программы агропромышленного комплекса предусмотрено свыше 9 млрд. грн., что в 1,6 раза больше, чем в 2009 году. За счет средств Стабилизационного фонда планируется направить 3 млрд. грн. на удешевление кредитов, финансирование инвестиционных проектов, общегосударственных целевых программ в АПК, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что государство будет поддерживать в первую очередь сельскохозяйственные предприятия, которые будут использовать новейшие технологии, выпускать качественную конкурентоспособную продукцию и уменьшать энергозатратность производства.

Кроме того, В.СЛАУТА отметил, что в Стабилизационном фонде государственного бюджета будут предусмотрены средства на компенсацию кредитов коммерческих банков. Также в ближайшее время планируется создать страховой фонд и возобновить финансирование основных программ поддержки АПК.

Отвечая на вопрос журналистов относительно внешнеторговых отношений в сфере АПК, вице-премьер-министр выразил мнение, что нужно постепенно наращивать экспорт качественной отечественной продукции, продвигаться на внешние продовольственные рынки, сокращать импорт продуктов низкого качества. «Мы будем жестко относиться к контрабанде и завозу некачественных продуктов в наше государство. И по этому поводу есть соответствующие поручения Президента Украины и премьер-министра», - подчеркнул В.СЛАУТА.