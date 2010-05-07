Аграрии пересевают 20% озимых

Украинские аграрии пересевают 2 млн. га озимых, что составляет около 20% посевов всех озимых культур в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Полтаве вице-премьер-министр Украины по вопросам аграрной политики Виктор СЛАУТА.

«Пересевают озимые – рапс, пшеницу, рожь. Из около 10 млн. гектаров 2 млн. пересевают», – сказал он.

При этом В.СЛАУТА отметил, что неблагоприятные погодные условия этой зимой и поздняя весна больше всего отразились на посевах озимых в Полтавской и Харьковской областях.

Также, по его данным, сейчас в южных, восточных и центральных областях страны существует недостаток влаги на полях.

По информации В.СЛАУТЫ, прогнозная посевная площадь под зерновые в этом году составляет 16 млн. га, что соответствует уровню прошлого года.

На данный момент аграрии проводят постоянный мониторинг состояния посевов, подкормку и защиту растений от вредителей, отметил вице-премьер.