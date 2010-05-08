Нужно менять систему контроля за оборотом алкоголя

Действующая система контроля за оборотом алкоголя в стране не выполняет свои функции и нуждается в радикальных изменениях.

Об этом заявил министр экономики Украины Василий ЦУШКО в комментарии для еженедельника «Зеркало недели» (№ 17, 30 апреля - 14 мая).

«Нам необходима современная европейская система контроля оборота алкоголя в стране - защищающая интересы и производителей, и потребителей. К сожалению, действующая система акцизных марок, голографический знак реальной защиты и контроля не обеспечивают», - уверен министр.

При этом он признал существование рынка нелегальных акцизных марок. «У нас в результате сложился еще и рынок нелегальных акцизных марок, и те, кто их производит и распространяет, в сговоре с производителями нелегального спирта выпускают нелегальный алкоголь», - констатировал В.ЦУШКО.

Министр экономики подчеркнул, что его ведомство продолжит работу над улучшением системы контроля за оборотом алкоголя. «Мы должны создавать новую, прозрачную систему контроля оборота алкоголя. Разумеется, эта работа будет эффективной только в том случае, если государство определит четкую стратегию — какие цели и задачи у подакцизных отраслей, как развивать экспортный потенциал, как защищать права потребителей. И мы будем продолжать эту работу», - заявил В.ЦУШКО.